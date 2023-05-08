Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29, - голова Міноборони
Польща доставила в Україну 10 винищувачів МіГ-29, які обіцяли передати в рамках військової допомоги.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Defence24.pl Якуба Паловського у Twitter, про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
"Польща надала Україні 10 винищувачів МіГ-29", - навів журналіст слова польського чиновника.
При цьому Блащак не розкрив детальніші подробиці доставки літаків в Україну.
Нагадаємо, у середині березня президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу МіГ-29 Україні. Про перше постачання літаків стало відомо ще на початку квітня, але точну кількість не називали.
Також ми писали, що у квітні Німеччина дозволила Польщі передати п'ять своїх МІГ-29 із запасів НДР.
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