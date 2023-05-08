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Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29, - голова Міноборони

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Понеділок 08 травня 2023 18:40
Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29, - голова Міноборони Ілюстративне фото: Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29 (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Іван Носальський

Польща доставила в Україну 10 винищувачів МіГ-29, які обіцяли передати в рамках військової допомоги.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Defence24.pl Якуба Паловського у Twitter, про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Польща надала Україні 10 винищувачів МіГ-29", - навів журналіст слова польського чиновника.

При цьому Блащак не розкрив детальніші подробиці доставки літаків в Україну.

Нагадаємо, у середині березня президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу МіГ-29 Україні. Про перше постачання літаків стало відомо ще на початку квітня, але точну кількість не називали.

Також ми писали, що у квітні Німеччина дозволила Польщі передати п'ять своїх МІГ-29 із запасів НДР.

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