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Зеленський анонсував певні кроки після доповіді Буданова на Ставці

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Київ, Понеділок 08 травня 2023 21:56
Зеленський анонсував певні кроки після доповіді Буданова на Ставці Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 8 травня, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача доповідали начальники розвідок. На підставі цієї інформації Україна робитиме певні кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що під час сьогоднішнього засідання Ставки він вислухав інформацію від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувачів оперативних напрямків.

"До речі, доповіді Буданова (начальника ГУР Кирила Буданова - ред.) та Литвиненка (начальника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка - ред.) були особливо ґрунтовними, дуже актуальними, і на їх основі ми робитимемо певні кроки - кроки, які зміцнять наш захист", - наголосив президент.

Також він додав, що були доповіді про підготовку українських підрозділів та постачання боєприпасів.

Нагадаємо, про те, що Зеленський провів Ставку, стало відомо ще сьогодні вдень.

Також ми писали, що видання The Washington Post спрогнозувало сценарії розвитку українського контрнаступу.

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