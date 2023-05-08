Зеленський анонсував певні кроки після доповіді Буданова на Ставці

Сьогодні, 8 травня, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача доповідали начальники розвідок. На підставі цієї інформації Україна робитиме певні кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що під час сьогоднішнього засідання Ставки він вислухав інформацію від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувачів оперативних напрямків.

"До речі, доповіді Буданова (начальника ГУР Кирила Буданова - ред.) та Литвиненка (начальника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка - ред.) були особливо ґрунтовними, дуже актуальними, і на їх основі ми робитимемо певні кроки - кроки, які зміцнять наш захист", - наголосив президент.

Також він додав, що були доповіді про підготовку українських підрозділів та постачання боєприпасів.