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Прикордонники на сході "приземлили" три дрони росіян

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Сватівський напрямок, Понеділок 08 травня 2023 15:28
Прикордонники на сході "приземлили" три дрони росіян Фото: прикордонники на сході "приземлили" три дрони росіян (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські прикордонники на сході збили три російські дрони. Їх бійці "приземлили" на Сватівському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби.

"Упродовж доби на Сватівському напрямку прикордонники приземлили три ворожі дрони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що цієї ночі російська армія здійснила масовий пуск іранських ударних дронів "Шахед". Ворог застосував 35 БПЛА, всі вони були успішно збиті (більшість над Києвом).

Зазначимо, що перед цим, 7 травня над Києвом, українські військові виявили та знищили російський розвідувальний безпілотник.

Додамо, що з початку повномасштабної війни путінські війська вже втратили в Україні близько 2614 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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