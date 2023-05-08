Молодь в окупації допомагає росіянам боротись з обігом гривні в Запорізькій області
Для виявлення підприємців, які користуються гривнею, окупанти намагаються залучити молодь на захопленій частині Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Росіяни продовжують боротьбу з гривнею на тимчасово окупованих територіях. Зокрема в Запорізькій області російське керівництво проводить заходи, які спрямовані на консолідацію колабораціоністів виявлених серед місцевого населення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що молодіжна проросійська організація "Південь-Молодий" намагається залучити у свої лави людей віком від 16 до 25 років. Проте через малу кількість колаборантів серед цивільного населення регіону, до заходів окупанти залучають "волонтерів" з території РФ.
"Головним завданням даної організації є імплементація рішень окупаційної "адміністрації" та тотальне витіснення будь-яких ознак української ідентичності на захоплених територіях", - пояснили в ЦНС.
Прикладом такої діяльності є контроль дотримання заборони на ведення торгівлі гривнями, коли представники організації застосовували фізичну силу до підприємців та забороняли вести будь-яку діяльність пов’язану з гривнями.
Нагадаємо, що військові РФ продовжують мародерити на окупованих територіях Запорізької області.
Жителів окупованої частини Запорозької області закликали долучитись до знищення окупантів за допомогою чат-боту "єВорог".
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