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Молодь в окупації допомагає росіянам боротись з обігом гривні в Запорізькій області

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Запорізька область, Понеділок 08 травня 2023 15:43
Молодь в окупації допомагає росіянам боротись з обігом гривні в Запорізькій області Фото: Окупант і цивільні люди (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Для виявлення підприємців, які користуються гривнею, окупанти намагаються залучити молодь на захопленій частині Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни продовжують боротьбу з гривнею на тимчасово окупованих територіях. Зокрема в Запорізькій області російське керівництво проводить заходи, які спрямовані на консолідацію колабораціоністів виявлених серед місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що молодіжна проросійська організація "Південь-Молодий" намагається залучити у свої лави людей віком від 16 до 25 років. Проте через малу кількість колаборантів серед цивільного населення регіону, до заходів окупанти залучають "волонтерів" з території РФ.

"Головним завданням даної організації є імплементація рішень окупаційної "адміністрації" та тотальне витіснення будь-яких ознак української ідентичності на захоплених територіях", - пояснили в ЦНС.

Прикладом такої діяльності є контроль дотримання заборони на ведення торгівлі гривнями, коли представники організації застосовували фізичну силу до підприємців та забороняли вести будь-яку діяльність пов’язану з гривнями.

Нагадаємо, що військові РФ продовжують мародерити на окупованих територіях Запорізької області.

Жителів окупованої частини Запорозької області закликали долучитись до знищення окупантів за допомогою чат-боту "єВорог".

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