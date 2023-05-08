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Боррель поговорив з головою МЗС Ірану: закликав припинити підтримку РФ у війні

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Понеділок 08 травня 2023 17:06
Боррель поговорив з головою МЗС Ірану: закликав припинити підтримку РФ у війні Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії Євросоюзу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп провів переговори з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном. Зокрема, чиновник ЄС закликав припинити підтримку Росії у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бореля у Twitter.

Глава дипломатії ЄС розповів, що засудив страту шведсько-іранського дисидента Хабіба Чааба і попросив не стратити громадянина Німеччини та Ірану Джамшида Шармахда.

При цьому Боррель у розмові підтримав співпрацю Ірану з Міжнародним агентством з атомної енергії.

"Я наголосив, що Іран повинен продовжувати цю співпрацю, припинити підтримку війни Росії проти України та припинити використовувати громадян ЄС у своїх політичних інтересах", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Канада запровадила черговий пакет санкцій проти Ірану. Причиною для цього стали постачання до РФ дронів, які потім застосовувалися проти України.

Також ми писали, що Кабмін України запропонував запровадити санкції проти Ірану.

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