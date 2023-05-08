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Через обстріли 7-8 травня постраждали госпіталь та склади з гумдопомогою Червоного Хреста

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Понеділок 08 травня 2023 14:17
Через обстріли 7-8 травня постраждали госпіталь та склади з гумдопомогою Червоного Хреста Фото: через обстріли 7-8 травня постраждали госпіталь та склади з гумдопомогою Червоного Хреста (facebook.com/RedCrossUkraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через обстріли окупантів в Одесі згоріли склади із гуманітарною допомогою Червоного Хреста, а в Миколаєві було пошкоджено мобільний госпіталь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Червоного Хреста.

Повідомляється, що внаслідок ракетного удару по Одесі 8 травня було знищено складське приміщення Одеської облорганізації Червоного Хреста площею 1 тисяча квадратних метрів. Пожежа повністю знищила гуманітарну допомогу, що знаходилась на складі.

Наразі надання гумдопомоги та діяльність деяких проєктів Одеської облорганізації ЧХ призупинено.

Окрім того, через ракетний обстріл Миколаївської області 7 травня пошкоджень зазнав мобільний шпиталь Миколаївської облорганізації ЧХ. Внаслідок удару частина медобладнання, технічних засобів та меблів, які там знаходились, стали непридатними для подальшого використання. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу. Після цього шпиталь запрацює у звичному режимі, проте вже в іншому місці.

При цьому співробітники та волонтери українського Червоного Хреста не постраждали.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни обстріляли одне із продовольчих підприємств та рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря в Одеській області, є постраждалі та загиблий.

Окрім того, 7 травня окупанти пошкодили будівлю промислового підприємства в Миколаївській області.

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