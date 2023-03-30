Резніков розкрив терміни контрнаступу, а в Криму була чергова "бавовна": новини за 29 березня

Війна Росії проти України: останні новини

Резніков назвав терміни та напрямки за якими відбудеться український контрнаступ

За словами міністра, Україна готується до весняного контрнаступу, який має розпочатись протягом квітня-травня. Терміни наступальних дій також пов'язані з погодними умовами.

В Криму на авіабазі під Сімферополем пролунав вибух

Вчора, 19 березня, жителі селища міського типу Гвардійське, що за 22 кілометри від Сімферополя, чули звук схожий на вибух.

Гвардійське розташоване в лісостеповому передгір'ї Криму. Там знаходиться залізничний вузол Острякове, магістральної лінії Джанкой - Сімферополь.

Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну

Президент України Володимир Зеленський запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну.

Він заявив, що не контактував з китайським лідером з початку повномасштабного вторгнення Росії. Тому хотів би, щоб Сі Цзіньпін відвідав Україну.

У Китаї відповіли на запрошення Зеленського для Сі Цзіньпіна

У Китаї заявили, що продовжують підтримувати діалог зі всіма сторонами "українського питання". Проте інформації про візит лідера Сі Цзіньпіна до України немає.

Негода в Україні

В середу, 29 березня, через негоду, яка характеризувалась штормовим вітром та снігом з дощем в Україні спостерігалось знеструмлення в 12 регіонах.

Зеленський анонсував активніші дії України на передовій та закликав західних партнерів швидше надавати озброєння

За словами президента, Україна вже найближчими місяцями може розпочати активніші дії у війні з Росією.

"Уже найближчими місяцями можемо бути активнішими на передовій і зробимо все, щоб підтримка наших кроків у світі була максимально дієвою", - наголосив глава держави.

Зеленський нагадав, що побував на передовій і там чітко видно, яка допомога потрібна українським військовим.

Швейцарія приєдналася до десятого пакету санкцій ЄС проти Росії

Вчора Швейцарія доєдналась до санкцій Європейського союзу, що направлені на стримування військової агресії Росії.

Хорватія передасть Україні гелікоптери Мі-8

Хорватія вже найближчим часом передасть Україні гелікоптери Мі-8.

За словами голови Міноборони Хорватії Маріо Баножич, уряд Хорватії з початку повномасштабного російського вторгнення підтримує Україну.

У Раді обговорюють можливість надсилати повістки через месенджери

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки наразі розглядає питання удосконалення підстав для вручення повісток, у тому числі можливість відправляти їх за допомогою месенджерів.

Польща планує збільшити виробництво боєприпасів напередодні контрнаступу ЗСУ

Польща планує збільшити виробництво боєприпасів напередодні контрнаступу ЗСУ на фронті. Закликає союзників, приватні, державні й іноземні компанії прийняти виклик.

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