Резников раскрыл сроки контрнаступления, а в Крыму был очередной "хлопок": новости за 29 марта

Министр обороны Украины Алексей Резников раскрыл сроки контрнаступления, а в Крыму состоялся очередной "хлопок".

Война России против Украины: последние новости

Резников назвал сроки и направления по которым произойдет украинское контрнаступление

По словам министра, Украина готовится к весеннему контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая. Сроки наступательных действий связаны с погодными условиями.

В Крыму на авиабазе под Симферополем раздался взрыв

Вчера, 19 марта, жители поселка городского типа Гвардейское, что в 22 километрах от Симферополя, слышали звук похожий на взрыв.

Гвардейское расположено в лесостепном предгорье Крыма. Там находится железнодорожный узел Остряково, магистральной линии Джанкой - Симферополь.

Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Китая Си Цзиньпина посетить Украину.

Он заявил, что не контактировал с китайским лидером с начала полномасштабного вторжения в Россию. Поэтому хотел бы, чтобы Си Цзиньпин посетил Украину.

В Китае ответили по приглашению Зеленского для Си Цзиньпина

В Китае заявили, что продолжают поддерживать диалог со всеми сторонами "украинского вопроса". Однако информации о визите лидера Си Цзиньпина в Украину нет.

Непогода в Украине

В среду, 29 марта, из-за непогоды, которая характеризовалась штормовым ветром и снегом с дождем в Украине, наблюдалось обесточивание в 12 регионах.

Зеленский анонсировал более активные действия Украины на передовой и призвал западных партнеров быстрее предоставлять вооружение

По словам президента, Украина уже в ближайшие месяцы может начать более активные действия в войне с Россией.

"Уже в ближайшие месяцы можем быть более активными на передовой и сделаем все, чтобы поддержка наших шагов в мире была максимально действенной", - подчеркнул глава государства.

Зеленский напомнил, что побывал на передовой и там четко видно, какая помощь необходима украинским военным.

Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России

Вчера Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза, направленным на сдерживание военной агрессии России.

Хорватия передаст Украине вертолеты Ми-8

Хорватия уже в ближайшее время передаст Украине вертолеты Ми-8.

По словам главы Минобороны Хорватии Марио Баножич, правительство Хорватии с начала полномасштабного российского вторжения поддерживает Украину.

В Раде обсуждают возможность посылать повестки через мессенджеры

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает вопрос усовершенствования оснований для вручения повесток, в том числе возможность отправлять их с помощью мессенджеров.

Польша планирует увеличить производство боеприпасов накануне контрнаступления ВСУ

Польша планирует увеличить производство боеприпасов в преддверии контрнаступления ВСУ на фронте. Призывает союзников, частные, государственные и иностранные компании принять вызов.

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