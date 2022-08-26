Разговор Зеленского с Байденом и остановка ЗАЭС: новости за 25 августа

Война России против Украины: последние новости

Первая в истории остановка ЗАЭС

Накануне впервые в истории была обесточена Запорожская АЭС. Два работающих энергоблока вышли из сети, поскольку последняя работающая линия электропередач отключалась из-за пожаров на золоотвалах.

В связи этим часть Запорожской и Херсонской областей осталась без света. В течение дня поступала информация о возобновлении подачи электричества.

Вечером стало известно, что АЭС восстановила связь с украинской сетью. На фоне этого инцидента появились данные, что миссия МАГАТЭ может посетить станцию до 5 сентября.

Разговор Зеленского и Байдена

Накануне очередной телефонный разговор провели лидеры Украины и США. Собеседники затронули широкий спектр вопросов - от денег и военной помощи до санкций против России.

Украинская разведка получит миллионы Януковича-младшего

Суд удовлетворил просьбу Офиса генпрокурора и одобрил перечисление арестованных 300 млн гривен Александра Януковича на нужды военной разведки. Речь идет о средствах банка ВБР.

США хотят привлечь Лукашенко к ответственности за войну

Американские дипломаты заявили, что режим Александра Лукашенко подорвал суверенитет Беларуси и поставил территорию страны, ее воздушное пространство и инфраструктуру на службу военным нуждам России.

Украина начала готовить новую программу с МВФ

Кабинет министров изменил правительственную группу, которая ведет переговоры с МВФ. Ее возглавил уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца. Также в состав группы вошли представители Минфина, НБУ, Минюста, "Нафтогаза", Минэнерго и других ведомств.

На День Независимости россияне пугали сотнями боевых вылетов

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, число воздушных тревог по областям 24 августа приблизилось к 200. Столько же вылетов совершили российские самолеты в этот день. Причем они преимущественно имитировали ракетные удары по Украине.

Украина станет осью европейской безопасности

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что Украина после вступления в Евросоюз будет не просто страной-участницей. А главным элементом построения новой системы безопасности.

Цены на интернет от Starlink для украинцев снизились

Скидка для украинских пользователей составила около 40%. Теперь стоимость месячной подписки будет 60 долларов вместо 100.

Киев переименовал 95 улиц

В столице появились улица Героев полка "Азов", Украинского возрождения, Лондонская, Гуцульская и даже площадь Героев УПА.

Прогноз погоды на сегодня

В пятницу в Украине небольшая облачность и без осадков. Днем в Приазовье местами кратковременный дождь и гроза.

Ветер преимущественно восточный, скорость 5-10 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение для Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Там ожидается сильный ветер до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от +13 до +18. На побережье морей до +22. Днем в Украине от +28 до +33.