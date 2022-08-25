Путин увеличил численность российской армии

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому численность армии РФ увеличивается до 1,15 млн человек. Он вступит в силу с 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный документ .

"Установить штатную численность вооруженных сил РФ в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение Минобороны РФ бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реалиции пункта 1 (пункт, который предусматривает увеличиение численности армии - ред.)", - говорится в указе.

Указ вступит в силу с 1 января 2023 года.

Стоит отметить, что ранее численность вооруженных сил РФ составляла более 1,9 млн единиц, в том числе чуть больше 1 млн военнослужащих.