Украина начала готовить новую программу с МВФ
Кабинет министров переформировывал рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом, которая была создана в 2020 году. Группа будет готовить новую программу с МВФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 23 августа 2022 г. № 942.
Согласно решению, возглавляет группу правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца. В группу вошли представители Минфина, НБУ, Минюста, "Нафтогаза", Минэнерго и других ведомств.
Группа получила задание "наработки основных параметров будущей совместной с МВФ программы сотрудничества".
Кроме определения основных параметров программы, группа также пропишет "обязательства украинской стороны".
Согласно решению, председатель рабочей группы может принять решение о проведении заседания в режиме реального времени (он-лайн) с использованием соответствующих технических средств, в частности через Интернет.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что в министерстве рассчитывают получить от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе как минимум больше, чем Украина должна уплатить Фонду по долгам.
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