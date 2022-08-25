Оккупированная Херсонская область также осталась без света и воды
Жители временно оккупированной территории Херсонской области остались без энергоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу облсовета Юрия Соболевского.
"Херсонская область без энергоснабжения. А значит, и без центрального водоснабжения и без связи", - написал он.
Соболевский отметил, что кроме очевидных бытовых неудобств из-за отсутствия света, под вопросом находится также работа медицинских учреждений. По его словам, сейчас очень сложно сказать, в каком состоянии находятся аварийные генераторы и есть ли запас топлива для них.
"Гуманитарный кошмар, вызванный оккупацией, только усиливается. Кроме того, отключенные морозильные камеры в торговых точках могут привести к порче пищевых продуктов, что потом может вызвать вспышку инфекционных кишечных заболеваний", - написал он.
Соболевский также добавил, что жители Херсонской области находятся в информационном вакууме, поскольку без связи у них нет возможности получать объективную информацию.
"Орки заявили, что в течение двух дней восстановят энергоснабжение. Если сроки затянутся - ситуация начнет ухудшаться с каждым днем", - написал он.
Ранее сообщалось, что жители оккупированной территории Запорожской области остались без электроэнергии.
В Энергодаре также не было света и воды из-за повреждения линий электропередач. Позже в городе начали восстановительные работы.
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