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Оккупированная Херсонская область также осталась без света и воды

Новина українською →
Херсонская область, Четверг 25 августа 2022 15:21
Оккупированная Херсонская область также осталась без света и воды Фото: оккупированная Херсонская область также осталась без света и воды (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Жители временно оккупированной территории Херсонской области остались без энергоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу облсовета Юрия Соболевского.

"Херсонская область без энергоснабжения. А значит, и без центрального водоснабжения и без связи", - написал он.

Соболевский отметил, что кроме очевидных бытовых неудобств из-за отсутствия света, под вопросом находится также работа медицинских учреждений. По его словам, сейчас очень сложно сказать, в каком состоянии находятся аварийные генераторы и есть ли запас топлива для них.

"Гуманитарный кошмар, вызванный оккупацией, только усиливается. Кроме того, отключенные морозильные камеры в торговых точках могут привести к порче пищевых продуктов, что потом может вызвать вспышку инфекционных кишечных заболеваний", - написал он.

Соболевский также добавил, что жители Херсонской области находятся в информационном вакууме, поскольку без связи у них нет возможности получать объективную информацию.

"Орки заявили, что в течение двух дней восстановят энергоснабжение. Если сроки затянутся - ситуация начнет ухудшаться с каждым днем", - написал он.

Ранее сообщалось, что жители оккупированной территории Запорожской области остались без электроэнергии.

В Энергодаре также не было света и воды из-за повреждения линий электропередач. Позже в городе начали восстановительные работы.

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Херсонская область
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