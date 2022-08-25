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Россияне создали на оккупированных территориях более 20 фильтрационных лагерей, - Reuters

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Вашингтон, Четверг 25 августа 2022 21:48
Россияне создали на оккупированных территориях более 20 фильтрационных лагерей, - Reuters Фото: россияне создали на оккупированных территориях 21 фильтрационный лагерь (ssu.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Россияне создали на оккупированных территориях 21 фильтрационный лагерь, в которых удерживают и допрашивают военнопленных и гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такие данные опубликованы в новом совместном отчете ученых Йельского университета и Госдепартамента США. При формировании отчета использовались коммерческие спутниковые снимки и информация из открытых источников. Тщательный анализ данных помог с высокой степенью достоверности идентифицировать 21 фильтрационный лагерь, которые ранее служили школами, рынками и тюрьмами.

Исследователи проверили каждый из 21 лагеря как минимум по пяти независимым источникам и полагают, что по крайней мере еще семь мест являются частью системы фильтрации и могут быть включены в этот список позже.

Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения, подготовившая отчет, является партнером финансируемой Госдепартаментом США Обсерватории конфликтов, созданной в мае для сбора и анализа доказательств военных преступлений, совершенных Россией в Украине.

По словам вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, на временно оккупированных Россией территориях так называемую фильтрацию не проходит около 30% местного населения.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация создала не менее 18 фильтрационных лагерей, через которые проходят жители оккупированных территорий.

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