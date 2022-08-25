ua ru
Чт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина в ЕС станет осью новой системы безопасности, - Ермак

Новина українською →
Киев, Четверг 25 августа 2022 16:54
Украина в ЕС станет осью новой системы безопасности, - Ермак Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украина после войны с Россией станет не просто страной-участницей Евросоюза, а осью новой европейской системы безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Офиса президента Андрея Ермака.

"После войны Украина должна стать не просто членом Европейского союза, а осью, вокруг которой будет строиться новая система безопасности в Европе. Мы сделаем для этого все возможное и невозможное", - отметил он.

Отметим, в этом году Украина получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз. Премьер Денис Шмыгаль считает, что уже до конца 2024 года наша страна будет готова стать участницей европейского блока.

Официальный Брюссель пока не называет конкретных сроков, но многие страны выступают за то, чтобы ускорить этот процесс. Даже венгерский премьер Виктор Орбан, который считается не дружественным к Украине политиком, призвал устранить все бюрократические препятствия в отношении Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак Вступление в ЕС
NEWS
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение