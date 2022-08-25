Появились новые детали разговора Зеленского с Байденом
Сегодня, 25 августа 2022 года, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры обсудили широкий круг вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
Деньги для Украины
Зеленский выразил благодарность за помощь - как в сфере обороны и безопасности, так и за макрофинансовую. Он также отметил вчерашнее заявление Байдена о предоставлении Украине беспрецедентного пакета помощи на 6 млрд долларов. В эту сумму вошли 3 млрд долларов оборонной помощи и 3 млрд долларов финпомощи через Всемирный банк.
"Это лучший подарок Украине ко Дню Независимости", - отметил президент.
Пару слов о NASAMS
Особенно Зеленский поблагодарил Байдена за то, что в новый пакет помощи включили такие средства противовоздушной обороны, как зенитно-ракетные комплексы NASAMS.
"Эти современные системы ПВО помогут нам защитить наши города от ракетного террора", - подчеркнул он.
Разрушения в Украине
Стороны обсудили масштабы разрушения жилья и инфраструктуры в Украине. В связи с этим Зеленский предложил Байдену усилить двустороннюю координацию для решения первоочередных задач по восстановлению объектов критической инфраструктуры, которые пострадали от российских атак.
Ситуация на ЗАЭС
Украинский президент рассказал о глобальных рисках, которые может повлечь за собой нынешняя ситуация с оккупацией Запорожской АЭС и боевыми действиями в ее районе. Лидеры согласились с необходимостью того, что АЭС должна вернуться под контроль Украины, а также допустить на нее миссию МАГАТЭ.
Санкции против России
Зеленский и Байден обсудили ужесточение санкционного давления на Россию.
"Свободный мир должен усилить давление на агрессора, чтобы принудить его к миру", - сказал украинский президент.
"Референдумы" в оккупации
Он также отметил важность поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, в контексте недопустимости проведения любых фейковых "референдумов" на украинской земле.
Напомним, до этого президенты Украины и США разговаривали 15 июня. Тогда Байден объявил о выделении пакета военной помощи на 1 млрд долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.