Запорожская АЭС возобновила соединение с украинской сетью, - МАГАТЭ
Запорожская АЭС возобновила соединение с воздушной линией ВЛ-750 кВ "Днепровская". При этом все генераторы отключены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.
"Украина сообщила МАГАТЭ, что ЗАЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, по крайней мере дважды теряла соединение с ЛЭП в течение дня, но сейчас оно снова работает", - говорится в сообщении.
При этом Запорожская АЭС остается подключенной к линии 330 кВ от соседней теплоэлектростанции, которая при необходимости может обеспечить резервную электроэнергию.
Украина также сообщила МАГАТЭ, что в результате обрывов ЛЭП 750 кВ два действующих блока ЗАЭС были отключены от электросети и сработали их системы противоаварийной защиты, а все системы безопасности остались в рабочем состоянии.
Отмечается, что все шесть блоков оставались отключенными от сети после восстановления линии электропередач.
Кроме того, МАГАТЭ заявляет, что нет никакой информации о прямой причине отключения электроэнергии на ЗАЭС. У шестиреакторной станции обычно есть четыре внешние линии электропередач, но три из них были потеряны ранее из-за обстрелов со стороны РФ.
Организация добавила, что на случай потери внешнего питания ЗАЭС, как и другие атомные электростанции во всем мире, все еще имеются дизель-генераторы для обеспечения резервного питания.
Напомним, впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от энергосети.
При этом жителей Энергодара призвали пока не пить йод, поскольку радиационный фон в городе находится в пределах нормы.
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