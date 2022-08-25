Оккупанты возобновили штурмы на нескольких направлениях, но понесли потери: сводка Генштаба

Российские оккупанты сегодня вели штурмы сразу на нескольких направлениях. Однако армия РФ не смогла продвинуться, понесла потери и отошла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Северское, Волынское и Полесское направления

Ситуация на севере остается стабильной. Сохраняется угроза авиационных ударов из Беларуси. Оккупанты продолжают держать подразделения возле северных областей Украины.

Из ствольной артиллерии враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Гай, Железный Мост и Горск Черниговской области и Бачевск, Вольная Слобода и Стукаловка Сумской области.

Харьковское направление

Из артиллерии и танков оккупанты обстреляли населенные пункты Одноробовка, Цуповка, Прудянка, Базалеевка, Циркуны, Петровка, Большие Проходы, Питомник, Ивановка, Коробочкино, Слобожанское и Чепель. Под удары авиации противника попали районы Питомника, Пришиба и Залимана.

Армия РФ пыталась продвинуться возле Петровки, но понесла потери. Также враг проводит разведку беспилотниками.

Славянское направление

Противник обстреливал из артиллерии различных типов районы недалеко от Большой Камышевахи, Краснополья, Новой Дмитровки, Долины и Дубравного. Украинские воины отбили штурм неподалеку Долины и Дмитровки.

Краматорское направление

Российские войска из танков и артиллерии обстреливали территории близ населенных пунктов Спорный, Звановка, Северск и Пришиб. Враг предпринял попытку улучшения тактического положения возле Старого Каравана, успеха не имел, отошел.

Бахмутское направление

Обстрелы из артиллерии зафиксированы вблизи Бахмута, Веселой Долины, Зайцево и Кодемы. Ударам авиации подверглись районы населенных пунктов Соледар, Зайцево, Кодема и Яковлевка.

Враг вел наступательные бои в направлении Кодемы и Бахмутского, понес потери и отступил.

Авдеевское направление

Оккупанты усилили наступление на этом участке фронта. Всеми имеющимися средствами пытались вытеснить ВСУ с позиций. Российские войска обстреляли важные объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Первомайского, Водяного, Железного и Александрополья.

Армия РФ пыталась прорвать оборону возле Первомайского, но без результатов.

Новопавловское и Запорожское направления

Оккупанты обстреливали в районах Павловки, Елизаветовки, Новомихайловки, Орехова, Гуляйполя. Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Владимировки, Угледара, Павловки и Щербаков.

Южнобугское направление

Армия РФ сосредоточилась на удержании позиций и обстрелах ВСУ. Также оккупанты из артиллерии и танков обстреливали линию разграничения. Нанесли авиаудар неподалеку от Белого Колодца.

Враг пытался провести разведку боем возле Благодатного и Таврического, но отошел, потому что получил жесткий ответ от украинских защитников.