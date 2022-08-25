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Лондонская, Героев полка "Азов" и УПА. В Киеве переименовали 95 улиц

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Киев, Четверг 25 августа 2022 18:59
Лондонская, Героев полка "Азов" и УПА. В Киеве переименовали 95 улиц Фото: в Киеве переименовали 95 улиц (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 25 августа, Киевсовет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и СССР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Процесс переименования в столице еще не завершен и уже на следующем пленарном заседании мы продолжим работать над этими вопросами, чтобы завершить процесс дерусификации", - рассказал он.

Список некоторых из переименованных улиц

  • улица Генерала Жмаченко - улица Князя Романа Мстиславича;
  • улица Маршала Малиновского - улица Героев полка "Азов";
  • площадь Тульская - площадь Героев УПА;
  • улица Бударина - улица Украинского возрождения;
  • улица Карла Маркса - улица Гуцульская;
  • улица Питерская - улица Лондонская;
  • улица Мичурина (в Соломенском районе) - улица Морских пехотинцев;
  • улица Ростовская - улица Луцка.

Как сообщалось, переименование улиц в Киеве не требует внесения изменений в документы по месту регистрации. При этом перерегистрация может происходить во время замены паспорта или других процедур в ЦПАУ.

Напомним ,по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", выступают за демонтаж памятников, которые связаны с Россией, 71% украинцев. Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские или же советские названия.

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