Лондонская, Героев полка "Азов" и УПА. В Киеве переименовали 95 улиц

В четверг, 25 августа, Киевсовет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и СССР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Процесс переименования в столице еще не завершен и уже на следующем пленарном заседании мы продолжим работать над этими вопросами, чтобы завершить процесс дерусификации", - рассказал он.

Как сообщалось, переименование улиц в Киеве не требует внесения изменений в документы по месту регистрации. При этом перерегистрация может происходить во время замены паспорта или других процедур в ЦПАУ.

Напомним ,по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", выступают за демонтаж памятников, которые связаны с Россией, 71% украинцев. Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские или же советские названия.

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