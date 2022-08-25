Резников анонсировал "хорошие новости" до конца года
До конца года украинцы получат "хорошие новости" о ситуации на фронте, но когда закончится война сказать сложно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова "Военному телевидению" ко Дню независимости Украины.
"Я осведомленный оптимист или хорошо проинформированный, поэтому у меня есть определенные положительные надежды, что в этом году будут хорошие, приятные новости для всего украинского общества и мира. Людям важно увидеть победу", - сказал он.
При этом он не был таким же оптимистичным по поводу сроков окончания войны, но заверил, что "сломаем хребет этому Голиафу".
"Мне трудно говорить: на годы, на год, на месяц (война, - ред.) - потому что это все равно будут только мои предположения. Очень много факторов, которые приведут нас к победе. Мы точно к ней придем. Вопрос: когда и какой ценой. При наличии у нас воли, желания, готовности и умения защищать себя нам нужны другие виды ресурса - это оружие, патроны, деньги для финансирования государства и многое другое. У нас сегодня есть шансы победить быстрее и дешевле с точки зрения украинских потерь, благодаря партнерскому альянсу", - добавил Резников.
Как сообщалось, в День независимости Украины российские войска активизировались. За сутки оккупанты нанесли удары по 58 населенным пунктам.
Напомним, украинские бойцы за сутки уничтожили еще 150 оккупантов и приземлили три вражеских вертолета. Всего Россия уже потеряла с начала полномасштабной войны около 45850 своих военных.
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