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Более 300 млн гривен сына Януковича пойдут на нужды украинской разведки, - ГУР

Новина українською →
Украина, Четверг 25 августа 2022 16:20
Более 300 млн гривен сына Януковича пойдут на нужды украинской разведки, - ГУР Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР МО Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Офис Генпрокурора Украины инициировал принудительное изъятие 300 миллионов гривен Александра Януковича. Суд постановил перечислить их на нужды украинской разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Средства ПАО “Всеукраинский банк развития” в размере 304 млн гривен перечислили Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов приветствовал указанное решение и пояснил, на что именно будут потрачены деньги.

"Полученные средства будут направлены на закупку технических средств, которые позволят увеличить эффективность ведения разведки и, соответственно, будут способствовать уничтожению вражеских сил и средств", - отметил Буданов.

Напомним, что Буданов оценил возможность вторжения Беларуси в Украине.

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