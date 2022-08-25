Более 300 млн гривен сына Януковича пойдут на нужды украинской разведки, - ГУР

Офис Генпрокурора Украины инициировал принудительное изъятие 300 миллионов гривен Александра Януковича. Суд постановил перечислить их на нужды украинской разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Средства ПАО “Всеукраинский банк развития” в размере 304 млн гривен перечислили Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов приветствовал указанное решение и пояснил, на что именно будут потрачены деньги. "Полученные средства будут направлены на закупку технических средств, которые позволят увеличить эффективность ведения разведки и, соответственно, будут способствовать уничтожению вражеских сил и средств", - отметил Буданов.