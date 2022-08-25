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США намерены привлечь Лукашенко к ответственности за поддержку вторжения РФ в Украину

Новина українською →
Четверг 25 августа 2022 10:20
США намерены привлечь Лукашенко к ответственности за поддержку вторжения РФ в Украину Фото: беларусский диктатор Александр Лукашенко (president gov by)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты будут привлекать беларусского диктатора Александра Лукашенко к ответственности за поддержку полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства США в Беларуси.

В обращении ко Дню Независимости Украины американские дипломаты заявили, что сосредоточенность режима Лукашенко исключительно на сохранении власти подорвала суверенитет Беларуси и поставила территорию страны, ее воздушное пространство и инфраструктуру на службу военным нуждам России.

Ведомство подчеркнуло, что участие режима Лукашенко в войне России против Украины противоречит воле народа Беларуси.

"С 24 февраля беларусские демократические силы ясно дали понять, что народ против вторжения России в Украину, против поддержки режима Лукашенко в этой войне, против попыток оскорбить суверенитет и независимость обеих стран", - говорится в заявлении.

В посольстве добавили, что беларусские добровольцы сражаются вместе с украинскими войсками, защищая территорию Украины.

"Беларусы принимают меры по недопущению переброски российских боеприпасов и военной техники через территорию Беларуси в Украину", - говорится в заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что США продолжат привлекать режим Лукашенко в ответственности за нарушение прав человека и политические преследования оппозиции, а также за его поддержку войны РФ против Украины.

Напомним, ранее в СтратКоме заявили, что концентрация ракет для С-300 происходит в Зябровке (Беларусь) в 22 километрах от границы с Украиной.

Кроме того, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Беларусь не будет вторгаться на территорию Украины.

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Александр Лукашенко Соединенные Штаты Америки Беларусь Война России против Украины
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