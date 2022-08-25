В России признали причастность к удару по поезду в Чаплино

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

В оборонном ведомстве заявили, что выпустили по поселку ракеты "Искандер". Однако в министерстве в очередной раз отличились циничным заявлением. Там утверждают, что ударили по воинскому эшелону.

"В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и десять единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе", - заявили в российском Минобороны.

Напомним, россияне 24 августа нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области.

Россияне несколько раз атаковали Чаплино за сутки. Днем вражеская ракета уничтожила частный дом. Позже оккупанты еще раз атаковали населенный пункт - сначала одной ракетой, а потом еще тремя.

В результате удара погибли 25 человек, среди них двое детей - 11 и 6 лет.

Кроме того, в результате удара по Чаплино погибли и пострадали железнодорожники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.