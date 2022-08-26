Разговор Зеленского с Байденом и остановка ЗАЭС: новости за 25 августа
Вчера, 25 августа 2022 года, состоялся очередной телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. А из-за первой в истории остановки ЗАЭС в Запорожской и Херсонской областей не было света.
РБК-Украина собрало главные новости за 25 августа.
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Первая в истории остановка ЗАЭС
Накануне впервые в истории была обесточена Запорожская АЭС. Два работающих энергоблока вышли из сети, поскольку последняя работающая линия электропередач отключалась из-за пожаров на золоотвалах.
В связи этим часть Запорожской и Херсонской областей осталась без света. В течение дня поступала информация о возобновлении подачи электричества.
Вечером стало известно, что АЭС восстановила связь с украинской сетью. На фоне этого инцидента появились данные, что миссия МАГАТЭ может посетить станцию до 5 сентября.
Разговор Зеленского и Байдена
Накануне очередной телефонный разговор провели лидеры Украины и США. Собеседники затронули широкий спектр вопросов - от денег и военной помощи до санкций против России.
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Прогноз погоды на сегодня
В пятницу в Украине небольшая облачность и без осадков. Днем в Приазовье местами кратковременный дождь и гроза.
Ветер преимущественно восточный, скорость 5-10 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение для Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Там ожидается сильный ветер до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью от +13 до +18. На побережье морей до +22. Днем в Украине от +28 до +33.
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