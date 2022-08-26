Розмова Зеленського з Байденом та зупинка ЗАЕС: новини за 25 серпня

Вчора, 25 серпня 2022 року, відбулася чергова телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена. А через першу в історії зупинку ЗАЕС у Запорізькій та Херсонській областей не було світла.

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Перша в історії зупинка ЗАЕС

Напередодні вперше в історії було знеструмлено Запорізьку АЕС. Два працюючих енергоблоки вийшли з мережі, оскільки остання працююча лінія електропередач відключалася через пожежі на золовідвалах.

У зв'язку цим частина Запорізької та Херсонської областей залишилася без світла. Протягом дня надходила інформація про відновлення подачі електрики.

Увечері стало відомо, що АЕС відновила зв'язок з українською мережею. На тлі цього інциденту з'явилися дані, що місія МАГАТЕ може відвідати станцію до 5 вересня.

Розмова Зеленського і Байдена

Напередодні чергову телефонну розмову провели лідери України та США. Співрозмовники торкнулися широкого спектру питань - від грошей і військової допомоги до санкцій проти Росії.

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Прогноз погоди на сьогодні

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Вітер переважно східний, швидкість 5-10 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження для Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Там очікується сильний вітер до 15-20 м / с.

Температура повітря вночі від +13 до +18. На узбережжі морів до +22. Вдень в Україні від +28 до +33.