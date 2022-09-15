Ракетный удар по Кривому Рогу и достижения ВСУ: новости за 14 сентября
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего были повреждены гидротехнические сооружения. Тем временем украинские защитники деоккупировали около 8,5 тысяч квадратных километров Харьковской области и продвигаются в направлении Херсона.
Подробнее о том, что произошло в среду, 14 сентября, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Украинские военные освободили село Киселевка Херсонской области. Теперь от Херсона их отделяет только Чернобаевка.
- Украинские военные установили огневой контроль почти над всей территорией временно оккупированной Херсонской области.
- ISW сообщает, что у россиян, которые сейчас находятся вблизи реки Оскол, которая в Харьковской области, нет достаточно сил, чтобы помешать дальнейшему продвижению украинских войск.
- Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет оборонной помощи для Украины.
- Россияне обстреляли Николаев ракетами С-300. В результате атаки два человека погибли, еще трое получили ранения, также повреждено учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома.
- В результате обстрелов захватчиками населенных пунктов Донецкой области погибли пять человек, еще 16 получили ранения.
- Оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области ракетами С-300, повреждены три 3 частных дома и сгорел гараж.
- В России отменяют отправку новых подразделений в Украинуиз-за массовых отказов воевать.
- Российские военные снова вернулись в Кременную Луганской области, которую покинули накануне.
- Президент Владимир Зеленский приехал в деоккупированный Изюм, где принял участие в церемонии поднятия флага Украины.
- Украина готова наладить дополнительный экспорт электроэнергии в Европу при условии возвращения контроля над Запорожской АЭС.
- В Военно-воздушных силах Британии допустили вероятность развала российской армии до конца текущего года и завершение войны в Украине.
Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу
В городе зафиксировано попадание трех ракет Х-101, запущенных со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Все они попали в объекты на западной окраине города. Однако в Офисе президента уточнили, что, по предварительным данным, по Кривому Рогу прилетело 7 или 8 ракет.
Целью оккупантов были гидротехнические сооружения. Таким образом Россия хотела создать чрезвычайную ситуацию. В Кривом Роге также возникли проблемы с водоснабжением.
Зеленский отметил, что ракетные удары по гидротехническим сооружениям - это попытка затопить Кривой Рог. Кроме того, на месте удара наблюдается утечка воды 100 метров кубических в секунду.
Контрнаступление ВСУ: Маляр озвучила объем освобожденных территорий в Харьковской области
Украинские военные освободили уже 388 населенных пунктов в Харьковской области. Всего было деокуповано около 8,5 тысяч квадратных километров региона.
Под оккупацией остается около 6% территории Харьковской области, в то время как до осеннего контрнаступления украинских военных было захвачено 32% региона. В области полностью освобождены 16 общин, частично деокуповано еще семь общин.
Россия признала свое поражение в Харьковской области, - ISW
Вооруженные силы Украины заставили российских оккупантов бежать из Харьковской области. Аналитики отмечают, что Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Официальные лица Кремля и пропагандисты активно обсуждают причины поражения России.
Украина создала план наступления ВСУ с помощью США и Великобритании, - NYT
Украинские военные подготовили план успешного контрнаступления Вооруженных сил на северо-востоке и на юге страны в сотрудничестве с американскими и британскими специалистами и официальными лицами.
Согласно первоначальному плану, ВСУ должны были провести масштабное контрнаступление на юге страны, чтобы освободить Херсон и отрезать Мариуполь от российских сил на востоке. Но впоследствии стало понятно, что такое наступление, скорее всего, обречено на провал. Моделирование и военные игры позволили выявить более эффективные варианты контрнаступления.
Диктатор отверг. Козак "приносил" Путину мирное соглашение по Украине в начале войны, - Reuters
Когда началось вторжение России в Украину заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак "приносил" президенту РФ Владимиру Путину предварительную сделку, которая должна была удовлетворить требование Кремля относительно невступления Украины в НАТО. По словам Козака, заключеннок им соглашение якобы лишало Россию необходимости продолжать войну в Украине. Он рекомендовал Путину согласиться на нее, но он ее отклонил.
Мужчин предлагают выпускать из Украины за ежемесячный взнос: что известно
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о выезде военнообязанных мужчин за границу. Предлагается разрешить выпускать украинцев под гарантийный взнос в 13 тысяч гривен на счет в государственном банке с последующим его пополнение на 2 700 гривен ежемесячно.
Кроме того, депутаты хотят ввести сбор для тех украинцев, которые незаконно выехали во время действия военного положения, в размере 26 тысяч гривен за каждый месяц пребывания за границей.
Украину снова зальют дожди: прогноз погоды на четверг
В четверг, 15 сентября, по всей территории Украины пройдут дожди. При этом на юге и востоке прогнозируются сильные порывы ветра.
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