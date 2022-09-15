Ракетный удар по Кривому Рогу и достижения ВСУ: новости за 14 сентября

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего были повреждены гидротехнические сооружения. Тем временем украинские защитники деоккупировали около 8,5 тысяч квадратных километров Харьковской области и продвигаются в направлении Херсона.

Подробнее о том, что произошло в среду, 14 сентября, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу

В городе зафиксировано попадание трех ракет Х-101, запущенных со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Все они попали в объекты на западной окраине города. Однако в Офисе президента уточнили, что, по предварительным данным, по Кривому Рогу прилетело 7 или 8 ракет.

Целью оккупантов были гидротехнические сооружения. Таким образом Россия хотела создать чрезвычайную ситуацию. В Кривом Роге также возникли проблемы с водоснабжением.

Зеленский отметил, что ракетные удары по гидротехническим сооружениям - это попытка затопить Кривой Рог. Кроме того, на месте удара наблюдается утечка воды 100 метров кубических в секунду.

Контрнаступление ВСУ: Маляр озвучила объем освобожденных территорий в Харьковской области

Украинские военные освободили уже 388 населенных пунктов в Харьковской области. Всего было деокуповано около 8,5 тысяч квадратных километров региона.

Под оккупацией остается около 6% территории Харьковской области, в то время как до осеннего контрнаступления украинских военных было захвачено 32% региона. В области полностью освобождены 16 общин, частично деокуповано еще семь общин.

Россия признала свое поражение в Харьковской области, - ISW

Вооруженные силы Украины заставили российских оккупантов бежать из Харьковской области. Аналитики отмечают, что Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Официальные лица Кремля и пропагандисты активно обсуждают причины поражения России.

Украина создала план наступления ВСУ с помощью США и Великобритании, - NYT

Украинские военные подготовили план успешного контрнаступления Вооруженных сил на северо-востоке и на юге страны в сотрудничестве с американскими и британскими специалистами и официальными лицами.

Согласно первоначальному плану, ВСУ должны были провести масштабное контрнаступление на юге страны, чтобы освободить Херсон и отрезать Мариуполь от российских сил на востоке. Но впоследствии стало понятно, что такое наступление, скорее всего, обречено на провал. Моделирование и военные игры позволили выявить более эффективные варианты контрнаступления.

Диктатор отверг. Козак "приносил" Путину мирное соглашение по Украине в начале войны, - Reuters

Когда началось вторжение России в Украину заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак "приносил" президенту РФ Владимиру Путину предварительную сделку, которая должна была удовлетворить требование Кремля относительно невступления Украины в НАТО. По словам Козака, заключеннок им соглашение якобы лишало Россию необходимости продолжать войну в Украине. Он рекомендовал Путину согласиться на нее, но он ее отклонил.

Мужчин предлагают выпускать из Украины за ежемесячный взнос: что известно

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о выезде военнообязанных мужчин за границу. Предлагается разрешить выпускать украинцев под гарантийный взнос в 13 тысяч гривен на счет в государственном банке с последующим его пополнение на 2 700 гривен ежемесячно.

Кроме того, депутаты хотят ввести сбор для тех украинцев, которые незаконно выехали во время действия военного положения, в размере 26 тысяч гривен за каждый месяц пребывания за границей.

Украину снова зальют дожди: прогноз погоды на четверг

В четверг, 15 сентября, по всей территории Украины пройдут дожди. При этом на юге и востоке прогнозируются сильные порывы ветра.