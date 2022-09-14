Оккупанты ударили по Кривому Рогу ракетой, выпущенной из Ту-95

Российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу ракетой Х-101 из самолета Ту-95МС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативную группировку "Каховка".

"17.01-17.06 14.09.22 ракетный удар по г. Кривой Рог, 3 КР предположительно с Ту-95МС (Х-101). 3 КР попадания западная окрестность г. Кривой Рог. Потери и разрушения уточняются", - говорится в сообщении.