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Оккупанты ударили по Кривому Рогу ракетой, выпущенной из Ту-95

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Днепр, Среда 14 сентября 2022 18:51
Оккупанты ударили по Кривому Рогу ракетой, выпущенной из Ту-95 Фото: РФ атаковала Кривой рог ракетой Х-101 с самолета Ту-95МС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу ракетой Х-101 из самолета Ту-95МС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативную группировку "Каховка".

"17.01-17.06 14.09.22 ракетный удар по г. Кривой Рог, 3 КР предположительно с Ту-95МС (Х-101). 3 КР попадания западная окрестность г. Кривой Рог. Потери и разрушения уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду, 14 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

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Кривой Рог Днепропетровская область
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