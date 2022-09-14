Россия ночью атаковала жилые дома Краматорска: фото последствий
Российские оккупанты ночью атаковали Краматорск Донецкой области. Ракеты С-300 попали в жилой сектор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.
"Снова ночной обстрел Краматорска, снова частный сектор. Без жертв, но есть разрушения домов", - написал он.
По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, ракета (по предварительным данным, С300) упала прямо посреди жилого квартала - частично повредила не менее 3 частных домов; от вспыхнувшего пожара сгорел гараж.
"Россияне намеренно терроризируют местное население. При таких условиях для гражданских единственный правильный выход - эвакуироваться", - написал он.
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты обстреливали Славянск и Краматорск.
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