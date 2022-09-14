Россия признала свое поражение в Харьковской области, - ISW

Вооруженные силы Украины заставили российских оккупантов бежать из Харьковской области и побудили Кремль к открытому признанию поражения в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Официальн ые лица Кремля и пропагандисты активно обсуждают причины поражения РФ в Харьковской области", - подчеркивают аналитики.

В ISW отмечают, что в Кремле раньше никогда не признавали поражений - вокруг Киева или, впоследствии, на острове Змеиный.

"Россияне подавали отступление от Киева как решение поставить приоритетом "освобождение" Донбасса, а выход с острова Змеиный - как "жест доброй воли", - указали специалисты.