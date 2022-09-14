Зеленский посетил освобожденный от оккупантов Изюм (фото)
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в деоккупированный Изюм, где принял участие в церемонии поднятия флага Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.
"Сегодня в освобожденном украинскими десантниками Изюме подняли флаг Украины. В торжествах приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений", - говорится в сообщении.
Также на церемонии присутствовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, который разработал операцию по освобождению Балаклеи.
Украинский президент поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли.
Обновлено. 13:25
Зеленский также выставил фотографии с церемонии поднятия флага в Изюме.
"Раньше, когда мы смотрели вверх, всегда искали синее небо. Сегодня, когда смотрим вверх, ищем только одно – флаг Украины. Наш сине-желтый уже развевается в деоккупированном Изюме. И так будет в каждом украинском городе и селе. Двигаемся только в одном направлении – вперед и к победе", - написал президент.
Напомним, в ходе контрнаступления украинские военные уже освободили около 8 тысяч квадратных километров нашей территории от российских оккупантов. На половине из них еще продолжаются стабилизационные меры.
По данным Минобороны, ВСУ деоккупировали уже более 300 населенных пунктов.
Однако замминистра обороны Анна Маляр отметила, что реальное количество освобожденных территорий в Харьковской области больше почти в два раза.
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