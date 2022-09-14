Зеленский посетил освобожденный от оккупантов Изюм (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в деоккупированный Изюм, где принял участие в церемонии поднятия флага Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.