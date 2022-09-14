ua ru
Ср, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Кривом Роге значительная утечка воды вследствие удара россиян по гидротехническим сооружениям

Новина українською →
Кривой Рог, Среда 14 сентября 2022 22:10
В Кривом Роге значительная утечка воды вследствие удара россиян по гидротехническим сооружениям Фото: последствия удара по Кривому Рогу (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по гидротехническим сооружениям Кривого Рога. На месте атаки наблюдается значительная утечка воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"На месте удара наблюдается виток воды 100 м. кубических в секунду. Это значительный объем. А уровень воды в реке Ингулец меняется за час. Мы четко осознаем масштабы задач, которые стоят перед нами для ликвидации последствий ракетных ударов", - написал он.

По словам Тимошенко, специальные посты постоянно мониторят уровень воды на улицах города. Они также наблюдают и за частным сектором, дома которого находятся в Ингулецком и Центрально-Городском районах, где есть риск подтопления.

Он отметил, что ситуация контролируемая. Привлечены все службы для скорейшей ликвидации угрозы.

Напомним, сегодня россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Обстрел велся с использованием ракет Х - 101 с самолета Ту-95МС.

В городе также возникли проблемы с водоснабжением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог
NEWS
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
DAILY
"Оккупанты прятались за нашими спинами": репортаж из освобожденных Балаклеи и Изюма
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Оккупанты прятались за нашими спинами": репортаж из освобожденных Балаклеи и Изюма