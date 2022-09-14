В Кривом Роге значительная утечка воды вследствие удара россиян по гидротехническим сооружениям
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по гидротехническим сооружениям Кривого Рога. На месте атаки наблюдается значительная утечка воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"На месте удара наблюдается виток воды 100 м. кубических в секунду. Это значительный объем. А уровень воды в реке Ингулец меняется за час. Мы четко осознаем масштабы задач, которые стоят перед нами для ликвидации последствий ракетных ударов", - написал он.
По словам Тимошенко, специальные посты постоянно мониторят уровень воды на улицах города. Они также наблюдают и за частным сектором, дома которого находятся в Ингулецком и Центрально-Городском районах, где есть риск подтопления.
Он отметил, что ситуация контролируемая. Привлечены все службы для скорейшей ликвидации угрозы.
Напомним, сегодня россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Обстрел велся с использованием ракет Х - 101 с самолета Ту-95МС.
В городе также возникли проблемы с водоснабжением.
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