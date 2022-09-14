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Украинские военные установили огневой контроль почти над всей Херсонской областью, - Гуменюк

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Херсонская область, Среда 14 сентября 2022 14:14
Украинские военные установили огневой контроль почти над всей Херсонской областью, - Гуменюк Фото: спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные установили огневой контроль почти над всей территорией временно оккупированной Херсонской области.

Об этом заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Почти над всей территорией Херсонской области держится наш огневой контроль, мы продолжаем нашу боевую работу, но о победах говорить пока рано, нужно закрепиться в освобожденных населенных пунктах", - заявила она.

По ее словам, особенности военной операции ВСУ на юге связаны с ландшафтом региона, где очень много рек, каналов и открытая степная местность.

"Поэтому тут нет информационной открытости, поскольку это очень опасно для наших подразделений и населения из-за угрозы обстрелов со стороны врага. Очень много территорий заминировано, мы не можем оглашать все наши успехи, но мы продвигаемся и тесним россиян - это очень их деморализует", - рассказала Гуменюк.

Она добавила, что моральное состояние оккупантов также подорвано успехами ВСУ при наступлении в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что украинские военные подготовили план успешного контрнаступления ВСУ на северо-востоке и на юге страны в сотрудничестве с американскими и британскими специалистами и официальными лицами.

Напомним, Минобороны сообщало, что ВСУ деоккуповали уже более 300 населенных пунктов.

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