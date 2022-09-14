В ВВС Британии допустили завершение войны в Украине до конца года

По словам маршала авиации в отставке Эдварда Стрингера, вероятность развала российской армии составляет 30-40%, что, со своей стороны, приведет к завершению войны на территории Украины.

Ранее же Стрингер был убежден в том, что война продолжится до следующего года.

"Я всегда думал, что это произойдет в следующем году. Я думаю, что это возможно сейчас, и не хочется быть человеком, который говорит, что все закончится к Рождеству, но это возможно сейчас, что в российских вооруженных силах может быть коллапс... это добрые 30-40%, и это ставит под сомнение будущее Путина (Владимир Путин, президент Российской Федерации, - ред.), путинизма, и Запад должен очень серьезно задуматься сейчас о том, как выглядит мир после Путина", - отметил Стрингер.

Стоит пояснить, что Рождество в Британии празднуют с 25 по 26 декабря.