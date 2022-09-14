До Херсона - только Чернобаевка. Украинские военные освободили Киселевку
Бойцы вооруженных сил Украины освободили село Киселевка (Херсонская область). Теперь от Херсона их отделяет только Чернобаевка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонского облсовета Александра Самойленко в эфире телемарафона.
"Вчера был деоккупирован населенный пункт Киселевка, который находится в непосредственной близости к самому областному центру. Единственный населенный пункт, разделяющий на сегодняшний день украинскую армию город Херсон, это знаменитая Чернобаевка", - заявил Самойленко.
Также, по его словам, вчера на Карантинном острове в Херсоне были сильные взрывы в результате "ювелирного попадания по месту проживания и концентрации россиян". Также были нанесены удары по оккупантам в Новой Каховке, Голой Пристани и других городах.
Киселевка на карте (скриншот)
Отметим, что, по словам военного эксперта Владислава Селезнева, село Киселевка является стратегическим населенным пунктом для ВСУ. Деоккупировав его, украинские военные могут наносить удары по россиянам, которые продолжают оставаться на территории аэродрома в Чернобаевке.
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