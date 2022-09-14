До Херсона - только Чернобаевка. Украинские военные освободили Киселевку

Бойцы вооруженных сил Украины освободили село Киселевка (Херсонская область). Теперь от Херсона их отделяет только Чернобаевка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонского облсовета Александра Самойленко в эфире телемарафона.

"Вчера был деоккупирован населенный пункт Киселевка, который находится в непосредственной близости к самому областному центру. Единственный населенный пункт, разделяющий на сегодняшний день украинскую армию город Херсон, это знаменитая Чернобаевка", - заявил Самойленко.

Также, по его словам, вчера на Карантинном острове в Херсоне были сильные взрывы в результате "ювелирного попадания по месту проживания и концентрации россиян". Также были нанесены удары по оккупантам в Новой Каховке, Голой Пристани и других городах.

Киселевка на карте (скриншот)