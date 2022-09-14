Украина создала план наступления ВСУ с помощью США и Великобритании, - NYT

Украинские военные подготовили план успешного контрнаступления Вооруженных сил на северо-востоке и на юге страны, в результате которого деоккупировано 8 тысяч квадратных километров территории страны, в сотрудничестве с американскими и британскими специалистами и официальными лицами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Согласно первоначальному плану, разработанному Генштабом ВСУ по указанию президента Владимира Зеленского, ВСУ должны были провести масштабное контрнаступление на юге страны. Цель - освободить Херсон и отрезать Мариуполь от российских сил на востоке.

Но в результате военных игр, проведенных украинскими и американскими военными летом, стало ясно, что такое наступление, скорее всего, обречено на провал.

По словам руководителя политического отдела Пентагона Колина Каля, эти игры позволили выявить более эффективные варианты контрнаступления, которые были представлены украинскому руководству и высшему командованию.

"Мы провели моделирование и настольные учения. Эти учения показали, что некоторые пути контрнаступления могут быть более успешными, чем другие. Мы дали этот совет, а затем украинцы поняли его и приняли собственное решение", - рассказал он.

В течение августа по просьбе украинцев чиновники США активизировали передачу разведывательных данных о положении российских войск, подчеркивая слабые места в российских линиях. Данные разведки также указывали на то, что Москве будет трудно быстро укрепить свои войска на северо-востоке Украины или перебросить войска с юга, даже если она обнаружит подготовку Украины к контрнаступлению.

"Мы видели, что россияне перебросили много своих лучших сил на юг в рамках подготовки к другому контрнаступлению, которое начали украинцы. Поэтому у нас были основания полагать, что из-за постоянных проблем с моральным духом и давления со стороны украинцев, в российских вооруженных силах могут быть очаги, которые немного более хрупкие, чем кажется на бумаге", - сообщил Каль.

Для обеспечения успеха наступления США увеличили поставку Украине вооружений. Появлявшиеся почти каждую неделю известия о предоставлении Украине американской военной помощи добавили украинскому командованию уверенности в выполнимости плана одновременного наступления на двух фронтах.

Хотя у ВСУ остается возможность вернуть под свой контроль больше территории на востоке Украины, по словам украинских и американских официальных лиц, юг сейчас является наиболее важным театром военных действий.