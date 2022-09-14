В России отменяют отправку новых подразделений в Украину из-за отказа воевать, - разведка

Воинские части России не могут отправить новые подразделения на войну против Украины. Все из-за массовых отказов воевать среди солдат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО.

"В частях и соединениях, которые находятся на территории России, отменяют запланированные отправки личного состава в Украину. Причина - массовый отказ от участия в боевых действиях", - пишет пресс-служба разведки.

Тем временем солдаты 5 отдельной танковой бригады 36 армии Улан-Удэ, пишут рапорты на увольнение без учета каких-либо льгот, а личному составу бригады, которая уже находится на территории Украины - предоставляют отпуска исключительно по семейным обстоятельствам.

"Одновременно в подразделениях, которые принимают участие в войне против Украины наблюдается катастрофическая нехватка личного состава. С целью "решения проблемы" командованием оккупационными войсками решено существенно сократить время на реабилитацию военных после ранений и контузий", - добавляет пресс-служба.

Раненым оккупантам в госпиталях упрощают диагнозы и отказывают в плановых хирургических вмешательствах, чтобы как можно быстрее вернуть солдата на войну против Украины.

"Известен случай, когда после разрыва барабанной перепонки уха и контузии, военнослужащего за 3 дня выписали из госпиталя. Официальный диагноз - "отит". Дана рекомендация не простужать ухо. При этом, отказано в операционном вмешательстве", - добавляет пресс-служба.

Чтобы усилить группировку под временно оккупированным Херсоном, Россия готовит передислокацию 4 батальонов "кадыровцев", однако пока что эти подразделения недостаточно укомплектован.