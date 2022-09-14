В Кривом Роге после ракетного удара возникли проблемы с водой: когда появится
В результате ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровской области днем 14 сентября в городе возникли проблемы с водоснабжением, которые будут оперативно решены.
Об этом заявил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Вилкул заявил, что оккупанты нанесли удар по одному из объектов гидравлической инфраструктуры города.
"Подача воды населению уже началась, если до вас вода не дошла, то дойдет в ближайшее время", - отметил руководитель военной администрации Кривого Рога.
Обновлено (20:33)
Глава Криворожской РДА Евгений Ситниченко отметил, что враг ракетами ударил в предприятие критической инфраструктуры.
"Хочу успокоить – никого не затопит, все будут с водой. Есть частичные повреждения. Все службы уже работают над устранением повреждений", - добавил Ситниченко.
Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что российские войска ударили ракетами по гидротехническим сооружениям. Цель очевидна - попытка создать чрезвычайную ситуацию
Как сообщалось, в среду, 14 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Обстрел велся с использованием ракет Х-101 с самолета Ту-95МС.
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