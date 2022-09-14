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Зеленский о ракетном ударе по Кривому Рогу: это попытка затопить город

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Кривой Рог, Среда 14 сентября 2022 20:44
Зеленский о ракетном ударе по Кривому Рогу: это попытка затопить город Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Страна-террорист продолжает воевать против мирного населения. В этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

"Все, что могут оккупанты, – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи. Сможет ли это нас сломать? Отнюдь. Будет ли их ждать справедливый ответ и возмездие? Безусловно, да", - подчеркнул глава государства.

Зеленский о ракетном ударе по Кривому Рогу: это попытка затопить город

Как сообщалось, в среду, 14 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Обстрел велся с использованием ракет Х-101 с самолета Ту-95МС.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровской области днем 14 сентября в городе возникли проблемы с водоснабжением.

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Владимир Зеленский Кривой Рог ракетный удар Вторжение России в Украину
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