ISW: Оккупанты вряд ли помешают дальнейшему продвижению ВСУ за реку Оскол

Российские оккупанты, которые сейчас находятся вблизи реки Оскол, что в Харьковской области, не имеют достаточно силы, чтобы помешать дальнейшему продвижению украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что кремлевские блогеры определили Оскол как новую линию фронта.

"13 сентября они информировали, что ВСУ перешли реку вброд в Боровой - примерно в 30 км к северо-востоку от Изюма и недалеко от админграници Луганской области", - говорится в отчете ISW.

В Институте изучения войны убеждены, что это указывает на то, что украинские силы продолжают локальные наземные атаки, чтобы создать угрозу российским позициям за рекой.

"В то же время российские войска вряд ли будут достаточно сильны, чтобы помешать дальнейшему продвижению украинских войск вдоль всей реки Оскол, потому что они, похоже, не получают подкрепления, и ВСУ, вероятно, смогут использовать эту слабость для возобновления контрнаступления через Оскол, если они это выбрали", - добавили аналитики.