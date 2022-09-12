Прорыв ВСУ в Харьковской области и массовые перебои со светом: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Украинские военные освободили несколько десятков населенных пунктов в Харьковской области

В результате развертывания хорошо спланированного наступления ВСУ украинские военные за выходные освободили ряд крупных населенных пунктов и вышли на границу с Россией на севере Харьковской области.

Сообщалось, что 11 сентября украинские защитники вошли в село Борщевая Харьковской области, подразделения ВСУ подняли флаг над горсоветом Изюма, также вошли в село Казачья Лопань, установили флаг в освобожденном Чкаловском, вышли на окраины Лисичанска. Также в субботу 10 сентября ВСУ подняли государственный флаг над Балаклеей и зашли в Купянск.

Оккупанты нанесли ракетный удар по одной из крупнейших в Украине ТЭЦ

Российские военные поздно вечером 11 сентября нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она частично выведена из строя.

В результате повреждения критической инфраструктуры временно без электроэнергии остались Харьковская и Донецкая области, частично обесточены Запорожская, Днепропетровская и Сумская области. Также в ряде регионов наблюдались перебои с водоснабжением и интернетом.

В части областей, в частности в Сумской, Днепропетровской и Полтавской, электричество было восстановлено тем же вечером. В "Укрэнерго" заявили, что массовые отключения электроэнергии в северо-восточном регионе страны были вызваны обстрелами магистральных электросетей.

Чарльз III официально стал новым королем Британии

Новым королем Великобритании стал Чарльз III. Старший сын Елизаветы II автоматически унаследовал престол после ее смерти. Официальное провозглашение Чарльза монархом состоялось 10 сентября в Лондоне.

Карла III официально объявил новым королем Соединенного Королевства Совет престолонаследия. Соответствующую прокламацию подписали в порядке очередности следующий наследник престола принц Уильям, королева-консорт Камилла, глава Совета, премьер-министр Британии Лиз Трасс и архиепископ Кентерберийский.

Оккупанты не были готовы к стремительному наступлению ВСУ

Согласно перехваченному ГУР разговору, российские захватчики не были готовы к наступлению украинских войск в Харьковской области и увели оттуда значительное количество сил. Солдаты армии РФ обвиняли высшее командование в том, что захватчики не смогли отразить наступление украинских сил.

Россиянине в телефонных звонках также отмечали, что в преддверии наступления ВСУ на Харьковском направлении оккупационная армия отвела значительные силы с Харьковского направления.

Правоохранители задержали экс-начальника СБУ в Харьковской области

Правоохранителями был задержан бывший начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин. Его подозревают в государственной измене и оставлении места службы.

Ранее Дудина с должности начальника СБУ Харьковской области уволил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, Дудин "не работал на защиту Харькова с первых дней, а думал только о себе лично". Позже и.о. главы управления СБУ Харьковской области был назначен полковник Андрей Дармограй.

Запорожская АЭС была полностью остановлена

В ночь на воскресенье 11 сентября энергоблок №6 Запорожской АЭС отключили от энергосети. Сейчас идет подготовка к его переходу в холодное состояние. После возобновления работоспособности одной из линий связи электропитания собственных нужд ЗАЭС стало возможным отключение от энергосистемы Украины.

В "Энергоатоме" также подчеркнули, что принимают все возможные меры, чтобы организовать поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного горючего.

Ливни по всей Украине: прогноз погоды на понедельник

В понедельник, 12 сентября, по всей территории Украины будет дождливо. При этом прогнозируется штормовой ветер. В южной части и центральных областях ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в восточных областях ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +6 +11 градусов, а в южной части до +15. Днем в западных и северных областях прогнозируется от +11 до +16 градусов, а на остальной территории от +17 до +22. На высокогорье Карпат ночью ожидается +3 +8 градусов, а днем +6 +11.