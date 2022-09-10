Над Балаклеей поднят украинский флаг (видео)

Балаклея Харьковской области освобождена от российских оккупантов. Над городом подняли украинский флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Балаклея - это Украина! Сегодня совместно с военными во главе с командованием Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг", - рассказал он.

Напомним, последние несколько дней в СМИ появлялась информация об успешных контрнаступательных действиях ВСУ в районе Балаклеи, но официальные источники не подтверждали деоккупацию города.

После этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи ВСУ, опубликовав видео оттуда.

При этом ранее стало известно, что украинские военные освободили уже более 20 населенных пунктов на Харьковском направлении.

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