Вышли неожиданно. Оккупанты не были готовы к наступлению ВСУ на Харьковском направлении, - ГУР
Российские захватчики не были готовы к наступлению украинских войск в Харьковской области и увели оттуда значительное количество сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Главное управление разведки Минобороны.
Оккупант, который находится в Харьковской области, в перехваченном разговоре рассказал, что украинские военные "отрубают" трассу на Купянск. По его словам, если россиян отрежут от нее, у его подразделение не будет доступа к складу боеприпасов и топлива.
Россиянин также сказал, что оккупационная армия отвела значительные силы с Харьковского направления.
Другой захватчик отметил, что контрнаступление ВСУ стало неожиданностью для армии страны-агрессора. Он рассказал, что оккупанты одного подразделения отступили "до нуля", а высшее командование приказало им возвращаться.
Россиянин обвиняет высшее командование в том, что захватчики не смогли отразить наступление украинских сил.
"Это вы, бл*ть, все просрали. Вы же, нах*уй, и просто наступление просрали", - сказал он.
Напомним, оккупанты признаются, что их пытаются оставить на войне в Украине всеми способами. Так, руководство без их ведома продлевает контракты.
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