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Ракетные удары по Николаеву и области: в ОК "Юг" назвали последствия

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Николаев, Воскресенье 11 сентября 2022 16:55
Ракетные удары по Николаеву и области: в ОК "Юг" назвали последствия Фото: названы последствия ракетных ударов по Николаевской области (facebook.com/okPivden)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 11 сентября, ночью и утром россияне нанесли ряд ракетных ударов по Николаеву и области. Повреждены жилые дома, есть пострадавшие мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Ночью россияне атаковали Вознесенский и Николаевский районы. Удары были нанесены при помощи ракет "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион" с территории временно оккупированного Крыма.

"Силами противовоздушной обороны две ракеты уничтожены в воздухе. Одна из ракет попала в пятиэтажное здание в Николаеве, повреждения получили и несколько окрестных жилых домов. Пострадали девять людей, трое - госпитализированы", - отмечают в ОК “Юг”.

Также ближе к утру враг с направления Азовского моря атаковал Березнегувацкую громаду. Две крылатые ракеты попали в частный сектор, разрушены два жилых дома. В результате происшествия пострадали пять человек.

Утром обстрелы не прекратились - россияне в очередной раз нанесли удары по Николаевской области. Три крылатые ракеты Х-555 попали в элеватор с запасами пшеницы, который находится в Вознесенске. В результате атаки начался пожар, который ликвидировали украинские спасатели. Пострадавших нет.

Последствия обстрелов Николаевской области (facebook.com/okPivden)

Напомним, ранее стало известно, что сегодня ночью жители Николаева слышали сильные взрывы. Позже выяснилось, что оккупанты нанесли ракетный удар по городу.

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