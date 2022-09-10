ua ru
Сб, 10 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ зашли в Купянск и установили флаг Украины (фото)

Новина українською →
Купянск, Суббота 10 сентября 2022 10:16
ВСУ зашли в Купянск и установили флаг Украины (фото) Фото: ВСУ вошли в Купянск и установили флаг Украины (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Купянск Харьковской области освободили от российских оккупантов. ВСУ взяли город под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советницу главы Харьковского облсовета Наталью Попову.

ВСУ зашли в Купянск и установили флаг Украины (фото)

"Купянск - это Украина. Слава ВСУ! Фото со страницы 92-й опубликовано 10 сентября!", - написала она.

Об освобождении города написал и депутат у Дергачевского городского совета Алексей Степаненко.

"Все! Купянск наш! Вооруженные силы Украины зашли в Купянск Харьковской области. Украинские военные с боевым флагом 1-го механизированного батальона 92-й ОМБр", - написал он в соцсети и прикрепил фото.

ВСУ зашли в Купянск и установили флаг Украины (фото)

Почему освобождение Купянска важно?

Стоит отметить, что освобождение Купянска от оккупантов очень важно для украинских сил. Поскольку этот город является ключевым железнодорожным центром для российских войск.

"Купянск очень важен. Потому что город является важным железнодорожным центром, поскольку российская логистика, она до сих пор находится подвязана именно под железную дорогу, а не, например, под автомобильные пути", - объяснял РБК-Украина военный эксперт Михаил Жирохов.

Напомним, что успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области продолжается, президент Владимир Зеленский вчера сообщил, что наши бойцы суммарно деоккупировали уже более 30 населенных пунктов в области.

Добавим, по данным ISW, украинские бойцы освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области и имеют все шансы разорвать наземные линии связи россиян с Изюмом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Харьков Купянск
NEWS
Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте
Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире