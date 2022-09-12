Прорив ЗСУ у Харківській області та масові перебої зі світлом: новини за вихідні

Війна Росії проти України: останні новини

Українські військові звільнили кілька десятків населених пунктів у Харківській області

В результаті розгортання добре спланованого наступу ЗСУ українські військові за вихідні звільнили ряд великих населених пунктів і вийшли на кордон з Росією на півночі Харківської області.

Повідомлялося, що 11 вересня українські захисники увійшли в село Борщова Харківської області, підрозділи ЗСУ підняли прапор над міськрадою Ізюма, також увійшли в село Козача Лопань, встановили прапор у звільненому Чкаловському, вийшли на околиці Лисичанська. Також у суботу 10 вересня ЗСУ підняли державний прапор над Балаклією і зайшли в Куп'янськ.

Окупанти завдали ракетного удару по одній з найбільших в Україні ТЕЦ

Російські військові пізно ввечері 11 вересня завдали ракетного удару по Харківській ТЕЦ-5, в результаті чого вона частково виведена з ладу.

В результаті пошкодження критичної інфраструктури тимчасово без електроенергії залишилися Харківська та Донецька області, частково знеструмлені Запорізька, Дніпропетровська та Сумська області. Також у ряді регіонів спостерігалися перебої з водопостачанням та інтернетом.

В частині областей, зокрема в Сумській, Дніпропетровській та Полтавській, електрика була відновлена того ж вечора. В "Укренерго" заявили, що масові відключення електроенергії в північно-східному регіоні країни були викликані обстрілами магістральних електромереж.

Чарльз III офіційно став новим королем Британії

Новим королем Великої Британії став Чарльз III. Старший син Єлизавети II автоматично успадкував престол після її смерті. Офіційне проголошення Чарльза монархом відбулося 10 вересня в Лондоні.

Карла III офіційно оголосила новим королем Сполученого Королівства Рада престолонаслідування. Відповідну прокламацію підписали в порядку черговості наступний спадкоємець престолу принц Вільям, королева-консорт Камілла, голова Ради, прем'єр-міністр Британії Ліз трас і архієпископ Кентерберійський.

Окупанти не були готові до стрімкого наступу ЗСУ

Згідно з перехопленим ГУР розмові, російські загарбники не були готові до наступу українських військ у Харківській області і відвели звідти значну кількість сил. Солдати армії РФ звинувачували вище командування в тому, що загарбники не змогли відбити наступ українських сил.

Росіянині в телефонних дзвінках також відзначали, що напередодні наступу ЗСУ на Харківському напрямку окупаційна армія відвела значні сили з Харківського напрямку.

Правоохоронці затримали екс-начальника СБУ в Харківській області

Правоохоронцями було затримано колишнього начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. Його підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби.

Раніше Дудіна з посади начальника СБУ Харківської області звільнив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, Дудін "не працював на захист Харкова з перших днів, а думав тільки про себе особисто". Пізніше в.о. голови управління СБУ Харківської області був призначений полковник Андрій Дармограй.

Запорізька АЕС була повністю зупинена

У ніч на неділю 11 вересня енергоблок № 6 Запорізької АЕС відключили від енергомережі. Зараз йде підготовка до його переходу в холодний стан. Після відновлення працездатності однієї з ліній зв'язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим відключення від енергосистеми України.

В "Енергоатомі" також підкреслили, що вживають всіх можливих заходів, щоб організувати поставки на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального.

Зливи по всій Україні: прогноз погоди на понеділок

У понеділок, 12 вересня, по всій території України дощитиме. При цьому прогнозується штормовий вітер. У південній частині та центральних областях вночі та вранці місцями очікується туман.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/сек, у східних областях вночі місцями пориви 15-20 м/сек.Температура повітря вночі складе +6 +11 градусів, а в південній частині до +15. Вдень у західних і північних областях прогнозується від +11 до +16 градусів, а на решті території від +17 до +22. На високогір'ї Карпат вночі очікується + 3 +8 градусів, а вдень +6 + 11.