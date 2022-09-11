ua ru
Вс, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские летчики планируют побег в Южную Америку. Разведка публикует их личные данные

Новина українською →
Воскресенье 11 сентября 2022 15:17
Российские летчики планируют побег в Южную Америку. Разведка публикует их личные данные Фото: российские летчики планируют побег в Южную Америку (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские летчики думают над бегством из страны, чтобы скрыться от международного правосудия за преступления, которые они совершили в Украине. Эмигрировать россияне планируют в Южную Америку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Главное управление разведки Минобороны.

Разведка отмечает, что на фоне отступления армии РФ, в военной среде государства-оккупанта идут разговоры о неизбежности поражения и привлечения к ответственности всех участников агрессии против Украины.

"Сразу в нескольких авиационных гарнизонах воздушно-космических сил России семьи членов экипажей самолетов, которые наносили ракетные удары по территории Украины обсуждают побег из страны и укрывательство от международного правосудия. Так же как нацисты после Второй мировой войны, российские преступники планируют эмигрировать в страны Южной Америки", - сообщает ГУР.

Украинская военная разведка Украины обнародовала личные данные летчиков 14 армии ВВС и ПВО (Екатеринбург), участвовавших в боевых действиях на территории Украины.

Напомним, оккупанты признаются, что их пытаются оставить на войне в Украине всеми способами. Так, руководство без их ведома продлевает контракты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки
NEWS
ВСУ в 25 км от границы и что происходит в Изюме: карта войны на утро
ВСУ в 25 км от границы и что происходит в Изюме: карта войны на утро
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире