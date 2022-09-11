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На юге ВСУ уничтожили наведенный россиянами мост через Днепр и десятки оккупантов

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Новая Каховка, Воскресенье 11 сентября 2022 18:28
На юге ВСУ уничтожили наведенный россиянами мост через Днепр и десятки оккупантов Фото: ВСУ уничтожили наведенный мост через Днепр вблизи Новой Каховки (Getty Images )
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные на юге держат под огневым прицелом логистические пути россиян. В районе Новой Каховки Херсонской области был уничтожен мост через Днепр, наведенный оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Ракетно-артиллерийские подразделения и авиация на юге Украины нанесла более 130 ударов по позициям врага.

"По результатам выполнения боевых задач подтверждены потери врага в количестве 35 оккупантов, 5 единиц авто-бронетехники и миномета 120 калибра. В районе Новой Каховки уничтожен склад боеприпасов и наведен мост через Днепр", - говорится в сообщении.

Действия украинских защитников заставляют оккупантов останавливать логистику и искать альтернативы.

При этом Россия держит в Черном море два носителя крылатых ракет с суммарным залпом до 16 "Калибров". Украинцев предупредили о возможных ракетных ударах.

"Усиление активности врага относительно ракетных ударов прогнозируемо, их интенсивность может быть достаточно плотной. Не игнорируйте предупреждения об опасности, следуйте алгоритмам и правилам действий по сигналам тревог", - добавили военные.

Напомним, по словам спикера Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, ВСУ имеют успехи не только на востоке, но и на юге.

Подразделения наших войск продвигаются по всей линии фронта, однако пока об освобождении определенных населенных пунктов не сообщают.

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