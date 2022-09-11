Оккупанты покинули приграничную Золочевскую общину Харьковской области: какие села освобождены
Российские оккупанты ушли с территории приграничной Золочевской общины Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы общины Виктора Коваленко, пишет Суспильне.
"Люди видели, как они садились в автобусы и выезжали из временно оккупированных населенных пунктов, это Турово, Макарово. На сегодняшний день, по данным местных, москали отошли оттуда в сторону Казачьей Лопани, а российские военные, стоявшие возле Уд, покинули свои позиции и отошли на территорию РФ", - сказал он.
Также Коваленко добавил, что около 02:30 ночи оккупанты обстреляли Золочев, повреждения получили два дома.
Как сообщалось, ВСУ освободили уже около 40 населенных пунктов в Харьковской области.
Напомним, российские военные эвакуируются вместе с населением из Казачьей Лопани Золочевской общины Харьковской области. В поселке горожане установили флаг Украины.
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