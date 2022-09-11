Оккупанты покинули приграничную Золочевскую общину Харьковской области: какие села освобождены

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы общины Виктора Коваленко, пишет Суспильне .

"Люди видели, как они садились в автобусы и выезжали из временно оккупированных населенных пунктов, это Турово, Макарово. На сегодняшний день, по данным местных, москали отошли оттуда в сторону Казачьей Лопани, а российские военные, стоявшие возле Уд, покинули свои позиции и отошли на территорию РФ", - сказал он.

Также Коваленко добавил, что около 02:30 ночи оккупанты обстреляли Золочев, повреждения получили два дома.