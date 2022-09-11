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Россияне одновременно ударили по трем городам Донецкой области: в ОВА рассказали о последствиях

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Донецкая область, Воскресенье 11 сентября 2022 16:06
Россияне одновременно ударили по трем городам Донецкой области: в ОВА рассказали о последствиях Фото: россияне одновременно ударили по трем городам Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты одновременно обстреляли Краматорск, Славянск и Николаевку Донецкой области. Один человек получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

В результате обстрела были повреждены промышленные объекты, многоэтажки, автозаправка, а также разрушено здание ЦПАУ.

"Россияне в очередной раз прицельно бьют именно по гражданской инфраструктуре и вредят прежде всего местному населению", - написал Кириленко.

Он отметил, что сейчас на месте атак россиян работают спасатели и правоохранители. Они разбирают завалы и документируют преступления оккупантов.

Напомним, ночью россияне обстреляли Покровскую общину в Донецкой области. В результате обстрелов погибли шесть человек.

Кроме того, в оккупированном Мариуполе фиксируют переброску российской техники в направлении пгт Никольское.

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