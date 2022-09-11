Россияне одновременно ударили по трем городам Донецкой области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты одновременно обстреляли Краматорск, Славянск и Николаевку Донецкой области. Один человек получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко .

В результате обстрела были повреждены промышленные объекты, многоэтажки, автозаправка, а также разрушено здание ЦПАУ.

"Россияне в очередной раз прицельно бьют именно по гражданской инфраструктуре и вредят прежде всего местному населению", - написал Кириленко.

Он отметил, что сейчас на месте атак россиян работают спасатели и правоохранители. Они разбирают завалы и документируют преступления оккупантов.