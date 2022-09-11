ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)

Бойцы вооруженных сил Украины контролируют центр города Изюм (Харьковская область) и уже подняли над зданием горсовета украинские флаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского военного Анатолия Штефана "Штирлица" в Twitter .

Он обнародовал видео, на котором можно заметить сгоревшее здание горсовета Изюма. На его крыше стоят бойцы ВСУ с украинскими флагами.

Стоит заметить, что на протяжении нескольких дней в Telegram-каналах РФ появлялась информация о выводе российских войск из Изюма но официальные источники пока не подтвердили деоккупацию города.

ІЗЮМ

Слава Україні та її воїнам

Смерть ворогам

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/sA5qCkIwv4 — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) September 11, 2022

Ізюм - ми звільняємо своє

І головне, вірте в ЗСУ

Офіцер ДШВ @Kochevenko https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/XGfoJOkhzN — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) September 11, 2022

Также добровольческий батальйон "Карпатська Січ" опубликовал несколько фото с Изюма, на которых можно заметить разрушенные многоэтажки, храм и мост.

Фото c Изюма (facebook.com/karpatsich)