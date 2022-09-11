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ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)

Новина українською →
Изюм, Воскресенье 11 сентября 2022 19:29
ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео) Иллюстративное фото: ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы вооруженных сил Украины контролируют центр города Изюм (Харьковская область) и уже подняли над зданием горсовета украинские флаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского военного Анатолия Штефана "Штирлица" в Twitter.

Он обнародовал видео, на котором можно заметить сгоревшее здание горсовета Изюма. На его крыше стоят бойцы ВСУ с украинскими флагами.

Стоит заметить, что на протяжении нескольких дней в Telegram-каналах РФ появлялась информация о выводе российских войск из Изюма но официальные источники пока не подтвердили деоккупацию города.

Также добровольческий батальйон "Карпатська Січ" опубликовал несколько фото с Изюма, на которых можно заметить разрушенные многоэтажки, храм и мост.

Фото c Изюма (facebook.com/karpatsich)

Напомним, сегодня, 11 сентября, украинские военные вошли в Казачью Лопань Харьковской области. Перед этим оккупанты поспешно эвакуировались из поселка.

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ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)
ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)
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