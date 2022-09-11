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Оккупанты снова перебрасывают технику из Мариуполя: куда именно

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Мариуполь, Воскресенье 11 сентября 2022 15:11
Оккупанты снова перебрасывают технику из Мариуполя: куда именно Фото: оккупанты снова перебрасывают технику из Мариуполя (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Мариуполе снова фиксируют переброску российской техники. На этот раз ориентировочно в направлении пгт Никольское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram.

"8:30 колонна 12 грузовиков с БК отметка V по бул Шевченко в сторону Метро на выезд из Мариуполя. Ориентировочно в сторону Никольского", - пишет Андрющенко.

Оккупанты снова перебрасывают технику из Мариуполя: куда именно

Переброска техники из Мариуполя

Оккупанты снова перебрасывают технику из Мариуполя: куда именно

Напомним, что это уже далеко не первый случай переброски российской техники из Мариуполя. Совсем недавно было замечено перемещение вражеской колонны в сторону оккупированного Бердянска.

При этом в сторону того самого пгт Никольского ранее на тягачах россияне перемещали свою технику с новой символикой, похожей на символ "Даров смерти" из книги о Гарри Поттере.

Аналитики предполагают, что оккупанты могут направлять технику для усиления своего наступления и выполнения указания диктатора РФ Владимира Путина по выходу на границу области до 15 сентября.

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